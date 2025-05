L'assistente arbitrale, Domenico Rocca, ha messo nero su bianco una serie di accuse e rivelazioni molto gravi sul mondo degli arbitri. Rocca ha raccolto tutto in una lunghissima lettera e l'ha spedita alla Commissione Arbitrale Nazionale (per conoscenza anche al sito arbitri.com ). "Mai avrei immaginato di dover giungere a scrivere alla mia commissione". Inizia così la lunga lettera di Rocca, che denuncia ingerenze da parte del designatore Rocchi e cita anche una partita, Inter-Roma, a suo dire decisiva nella corsa scudetto per l'errore sul contatto N'Dicka-Bisseck. In quell'occasione Gervasoni, supervisore di giornata, non bussò alla porta del Var come fece Rocchi in Udinese-Parma. Rocca lascia trasparire l'opportunità di denunciare tutto alla magistratura ordinaria.

"O addirittura, se vogliamo, possiamo aggiungere Udinese - Parma dove viene concesso un calcio di rigore giusto, solo perché a Lissone come supervisore Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per "bussare" ( si sente anche nell'audio delle registrazioni) più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione che a sua volta chiameranno l'arbitro per un ofr e far assegnare giustamente come detto un rigore che i var si erano persi... (ma perché in Inter - Roma, Gervasoni super visore di giornata non "bussa" ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell'Inter? errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli.?!"