Ossia quell'Inter-Verona della stagione 2024/2025 e Torino-Inter del 26 aprile 2026. Il capitolo sulle cosiddette "bussate" alla sala Var, invece, da quanto si è saputo, non viene più indicato nelle imputazioni, perché dovrebbe esserci uno stralcio in vista di una trasmissione atti a Monza, dato che la sala Var sta a Lissone, provincia di Monza e Brianza. La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, con l'aggiunto Paolo Ielo, da poco tempo entrato nell'inchiesta, punta a definirla entro fine mese. Ascione, titolare dall'inizio dell'indagine, non sarà più in Procura a Milano già dal 16 luglio.

A Rocchi viene imputato di aver agito "in concorso con esponenti della società sportiva Inter", ma non risultano indagati perché, allo stato, non sarebbero stati identificati con indizi circostanziati negli accertamenti passati anche attraverso più recenti intercettazioni. Nemmeno Gabriele Gravina, ex presidente Figc, risulta iscritto e viene citato negli atti per i "rapporti preferenziali" che avrebbe avuto con Rocchi e con i vertici dell'Inter. Gli inquirenti, in sostanza, devono valutare se ci siano state pressioni per le "combine" sulle designazioni, chi le avrebbe fatte e se queste soprattutto hanno portato ad "alterare il corretto coinvolgimento della competizione". Altrimenti, come probabile, si dovrebbe andare verso una richiesta di archiviazione.