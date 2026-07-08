L'ANSA ha appreso che Chiné, Capo della Procura della FIGC, ha chiesto di potersi documentare sull'inchiesta del tribunale barese nei confronti del patron del Napoli e di suo figlio

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 11:44)

Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, da quanto riporta l'ANSA, ha chiesto ai magistrati di Bari, che indagano sulla vicenda, gli atti dell'inchiesta su Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi.

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I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ieri sono state fatte perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro.

Il patron del Napoli e il figlio si sono detti esterrefatti per l'indagine e hanno espresso "con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente Autorità Giudiziaria auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento".

(Fonte: ANSA)