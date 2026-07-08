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Inchiesta De Laurentiis, la Procura della Federcalcio chiede le carte a quella di Bari

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L'ANSA ha appreso che Chiné, Capo della Procura della FIGC, ha chiesto di potersi documentare sull'inchiesta del tribunale barese nei confronti del patron del Napoli e di suo figlio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, da quanto riporta l'ANSA, ha chiesto ai magistrati di Bari, che indagano sulla vicenda, gli atti dell'inchiesta su Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi.

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Foto tratta da Le Iene

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I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ieri sono state fatte perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro.

Il patron del Napoli e il figlio si sono detti esterrefatti per l'indagine e hanno espresso "con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente Autorità Giudiziaria auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento". 

(Fonte: ANSA)

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