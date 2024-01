Bruce Arena: “Buchanan? Zero dubbi. Forte nell’uno contro uno, perfetto per l’Inter”

Come lo vede dentro alla squadra di Inzaghi? — «Seguo il vostro calcio e l’Inter ha il sistema di gioco adatto a lui, quel 3-5-2 a cui si è abituato anche in nazionale. Lui è molto forte nell’uno contro uno, gli piace superare in velocità il difensore che lo marca e, se c’è una cosa in cui è molto migliorato, è l’assist. Certo, dovrà adattarsi, da voi è tutto un altro mondo...».

Intravede possibili problemi di adattamento? — «No, penso che vi stupirà, ma un periodo di adattamento è necessario: all’Inter serve molta disciplina tattica e sacrificio in difesa. Tutte cose che potrà imparare, starà al suo nuovo coach istruirlo e dargli più equilibrio perché Tajon gioca in una posizione strategica e finora ha dovuto guardare più davanti che alle spalle. Posso dirvi che la voglia di imparare non gli manca di certo, e anche il coraggio di rischiare: fa parte della nuova generazione di canadesi molto forti che abbiamo visto al Mondiale, lui in nazionale è sempre più una pedina importante».

Raccontano abbia un carattere un po’ particolare, chiuso e fumantino... — «Mah, non lo ricordo così timido. Una volta che conosce l’ambiente, si apre e sarà così anche a Milano. Magari è un po’ silenzioso all’inizio, ma è davvero un ragazzo figlio di questi tempi. Un ragazzo aperto alle sfide e curioso di viaggiare per il mondo. Da canadese, è venuto per la high school qui negli Stati Uniti e poi in Belgio ha iniziato a parlare francese. Adesso lo attende un altro cambiamento: imparerà una nuova cultura e una nuova lingua».

Si può dire che avrà un tifoso in più in Virginia? — «Nella mia carriera ho avuto più rapporti col Milan, ma da adesso diventerò un po’ nerazzurro anche io: che un mio ragazzo sia arrivato lassù è davvero un orgoglio».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.