Argentina, Scaloni col dubbio Lautaro. Ballottaggio tra il Toro e Thiago Almada

La scelta di Scaloni determinerà anche la formazione. Se in campo ci sarà il giocatore del Vélez, la squadra avrà quattro centrocampisti (Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Giovani Lo Celso), mentre gli attaccanti saranno Julián e Lionel Messi. Se alla fine verrà ingaggiato Lautaro, ci saranno tre attaccanti.
Il resto della squadra sembra abbastanza definito, con Dibu Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Nicolás Otamendi , Nicolás Tagliafico ; Rodrigo De Paul , Leandro Paredes , Giovani Lo Celso , Thiago Almada o Lautaro Martínez ; Lionel Messi e Julián Álvarez.
(Ty Sports)
© RIPRODUZIONE RISERVATA