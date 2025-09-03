FC Inter 1908
Argentina, Scaloni col dubbio Lautaro. Ballottaggio tra il Toro e Thiago Almada

L'allenatore Lionel Scaloni ha un sola dubbio riguardo alla formazione titolare dell'Argentina che giovedì alle 20:30 ospiterà il Venezuela
L'allenatore Lionel Scaloni ha un sola dubbio riguardo alla formazione titolare dell'Argentina che giovedì alle 20:30 ospiterà il Venezuela allo stadio Monumental, per la penultima partita delle qualificazioni: se mandare in campo Lautaro Martínez o Thiago Almada.

L'attaccante dell'Atlético de Madrid Julián Álvarez sembra aver vinto la battaglia contro il capitano dell'Inter per il ruolo di riferimento offensivo, mentre lo staff tecnico deve ancora decidere se tenere il Toro accanto all'ex giocatore del River Plate o optare per il trequartista 24enne, che si è unito al Colchonero questa stagione e che ha fatto un'ottima prestazione con la maglia biancoblu.

La scelta di Scaloni determinerà anche la formazione. Se in campo ci sarà il giocatore del Vélez, la squadra avrà quattro centrocampisti (Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Giovani Lo Celso), mentre gli attaccanti saranno Julián e Lionel Messi. Se alla fine verrà ingaggiato Lautaro, ci saranno tre attaccanti.

Il resto della squadra sembra abbastanza definito, con Dibu Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Nicolás Otamendi , Nicolás Tagliafico ; Rodrigo De Paul , Leandro Paredes , Giovani Lo Celso , Thiago Almada o Lautaro Martínez ; Lionel Messi e Julián Álvarez.

(Ty Sports)

