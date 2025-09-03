Zieliński Sr. ha appreso la notizia dai media. "Sono rimasto scioccato quando ho letto l'annuncio sul sito web della federazione. Nessuno se lo aspettava", ha raccontato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 18:32)

E' durato meno del previsto il mandato di Piotr Zielinski da capitano della Polonia. La decisione presa dall'ormai ex commissario tecnico Probierz di renderlo erede di Lewandowski, è stata subito rivista dal suo successore. Jan Urban ha ristabilito la gerarchia precedente, creando comunque una situazione non ideale all'interno dello spogliatoio.

"Piotr si è trovato in una situazione piuttosto imbarazzante, non per colpa sua", racconta Bogusław Zieliński, il padre del giocatore. "Era ovvio che non avrebbe opposto resistenza", spiega a Sportowefakty. "Mio figlio ha parlato con l'allenatore e hanno raggiunto rapidamente un accordo. Non ha creato alcun problema", continua. "Non è scoppiato a piangere, Piotr ha preso la situazione con calma".

Zieliński Sr. ha appreso la notizia dai media. "Sono rimasto scioccato quando ho letto l'annuncio sul sito web della federazione. Nessuno se lo aspettava", ha raccontato.