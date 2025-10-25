Inter, stavolta arrivano buone notizie dalla Nazionale argentina. La Seleccion giocherà una sola amichevole a novembre, il 14 contro l'Angola. Per il resto ritiro in Spagna e niente seconda amichevole.
Argentina, l’Inter fa festa: cancellata la seconda amichevole. E Lautaro per il derby…
Un'ottima notizia per Cristian Chivu, che riavrà Lautaro con una sola (eventuale) partita sulle gambe. Infatti, Scaloni potrebbe fare convocazioni sperimentali, risparmiando l'amichevole ai big. In ogni caso, l'Inter giocherà il derby contro il Milan il 23 novembre e l'amichevole della Seleccion è fissata per il 14.
Il comunicato della Federcalcio argentina:
"La nazionale argentina guidata da Lionel Scaloni partirà a novembre per la Spagna, dove si allenerà prima di volare a Luanda per disputare l’unica amichevole in programma contro la nazionale dell’Angola, venerdì 14.
Dopo la partita, la delegazione farà ritorno nel vecchio continente per proseguire gli allenamenti fino al 18 novembre, data in cui si concluderà la finestra FIFA"
