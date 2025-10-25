Classico momento pronostico per Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa nel corso della trasmissione del sabato su Radio Deejay. Inevitabile soffermarsi anche su Napoli-Inter, in programma alle 18 al Maradona. Come finirà il match tra la squadra di Conte e quella di Chivu?

Il noto telecronista di Sky ha votato per il pareggio. Diverso, invece, il pensiero del direttore del Corriere dello Sport. Quasi però a nascondere una provocazione: “Dico 1… lo faccio per i siti”, ha replicato.