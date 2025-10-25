FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Napoli-Inter, pronostici. Caressa: “Pareggiano”. Zazzaroni: “Parlo per i siti e dico…”

ultimora

Napoli-Inter, pronostici. Caressa: “Pareggiano”. Zazzaroni: “Parlo per i siti e dico…”

Napoli-Inter, pronostici. Caressa: “Pareggiano”. Zazzaroni: “Parlo per i siti e dico…” - immagine 1
Consueta rubrica nel corso di Deejay Football Club con protagonisti i due noti giornalisti
Redazione1908

Classico momento pronostico per Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa nel corso della trasmissione del sabato su Radio Deejay. Inevitabile soffermarsi anche su Napoli-Inter, in programma alle 18 al Maradona. Come finirà il match tra la squadra di Conte e quella di Chivu?

Napoli-Inter, pronostici. Caressa: “Pareggiano”. Zazzaroni: “Parlo per i siti e dico…”- immagine 2
Getty Images

Il noto telecronista di Sky ha votato per il pareggio. Diverso, invece, il pensiero del direttore del Corriere dello Sport. Quasi però a nascondere una provocazione: “Dico 1… lo faccio per i siti”, ha replicato.

Leggi anche
Conte-Inter: no a Leao per evitare la beffa, rifiutò Anguissa. E il terrore ad Appiano…
VIDEO/ Scene incredibili a Napoli: fuochi d’artificio durante la notte fuori...

© RIPRODUZIONE RISERVATA