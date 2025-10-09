Sabato, alle ore 2 italiane, l'Argentina di Scaloni giocherà contro il Venezuela per il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. E, secondo ultime indiscrezioni provenienti dal Sud America, il commissario tecnico dell'Albiceleste avrebbe già scelto l'attacco che sfiderà la nazionale di Batista.

Stando alle ultime, infatti, la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Julian Alvarez, attaccante dell'Atletico Madrid, e Lautaro Martinez, capitano dell'Inter. Il Toro, dunque, è pronto a iniziare dal primo minuto con la sua nazionale: a migliaia di chilometri di distanza, Chivu e i tifosi nerazzurri tratterranno il fiato, sperando che vada tutto bene.