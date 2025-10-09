Così l'Antalyaspor sui propri canali social: "Grazie Emre Belozoglu! Abbiamo deciso di separarci di comune accordo dal nostro Direttore Tecnico Emre Belozoglu e dal suo staff. Oggi, presso le strutture di Atila Vehbi Konuk, il nostro Presidente Rıza Perçin, i nostri dirigenti e il personale hanno salutato Emre Belozoglu e il suo team, esprimendo loro i nostri ringraziamenti e augurando successo per le loro future carriere".