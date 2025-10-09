FC Inter 1908
Ex Inter, UFFICIALE: Emre Belozoglu non è più l’allenatore dell’Antalyaspor

L'ex centrocampista nerazzurro ha lasciato la panchina dei turchi di comune accordo con la dirigenza del club
Emre Belozoglu non è più l'allenatore dell'Antalyaspor. L'ex centrocampista dell'Inter lascia di comune accordo il club turco, attualmente nono in campionato.

Così l'Antalyaspor sui propri canali social: "Grazie Emre Belozoglu! Abbiamo deciso di separarci di comune accordo dal nostro Direttore Tecnico Emre Belozoglu e dal suo staff. Oggi, presso le strutture di Atila Vehbi Konuk, il nostro Presidente Rıza Perçin, i nostri dirigenti e il personale hanno salutato Emre Belozoglu e il suo team, esprimendo loro i nostri ringraziamenti e augurando successo per le loro future carriere".

