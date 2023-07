Arnautovic: “Bologna, resto qui. Con Thiago Motta rapporto perfetto”

Nonostante le tante voci sul suo futuro, Marko Arnautovic non lascerà il Bologna. È lo stesso giocatore dell'Inter a confermarlo: "Se resto qui a vita? Io ho un contratto e poi non so cosa succederà nella mia vita, come nessuno lo sa. Ho sempre avuto un rapporto ottimo con tutti, società, club, Fenucci, Saputo, Sabatini che mi ha portato a Bologna, la squadra, i tifosi. Qui va tutto bene: il calcio è strano. Si cambia da un giorno all’altro. Sento tutti questi segnali che Arnautovic va via, io sto qua: non ho parlato con nessuno e sto qua. Il calcio è strano ma io sono felice di essere qui", dice l'attaccante austriaco da Valles, sede del ritiro del Bologna".