C'è spazio anche per il mercato dell'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo è incentrato sul futuro di Marko Arnautovic che vorrebbe tornare in nerazzurro: "Arnautovic ha scelto: vuole l'Inter. L'attaccante austriaco è uscito allo scoperto con Thiago Motta, ma il club non fa sconti. Il Bologna chiede 20 milioni".