Arpad Weisz, domani alle 11 la commemorazione del Bologna al Dall’Ara

Domani alle 11 in occasione del Giorno della Memoria 2025 allo stadio Dall'Ara si terrà la commemorazione di Arpad Weisz : alla cerimonia parteciperà anche l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci con una delegazione del club. A seguire, in via Valeriani 39 avverrà la posa delle Pietre di inciampo in memoria di Arpad, della moglie Elena e dei figli Clara e Roberto.

L'ex allenatore del Bologna è stato anche allenatore dell'Inter tra la fine degli anni venti e l'inizio degli anni trenta. E proprio nella stagione 1929-1930 ha vinto lo scudetto sulla panchina dell'Internazionale che in quell'epoca dovrà cambiare nome in Ambrosiana per volere di Mussolini. Weisz, ha poi vinto altri due scudetti, nel 1936 e nel 1937 cin il Bologna che domani lo omaggia. A Milanoin questi giorni è stata messa in piedi per ricordarlo una Mostra nel quartiere Niguarda e Gianfelice Facchetti gli ha dedicato lo spettacolo teatrale ‘Arpad Weisz - Se il razzismo entra in campo'.