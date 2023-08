Bufera in Cina: arrestato Liu Jun, ex dirigente di Suning e Inter. L’accusa è corruzione

Bufera nel calcio cinese, che piomba nello scandalo corruzione. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, è stato arrestato Liu Jun, presidente della Chinese Super League ed ex dirigente di Suning e dell'Inter (amministratore delegato ad interim nel 2016 in sostituzione di Bolingbroke dopo l'acquisizione del club da parte di Suning).

"Il suo arresto arriva sei mesi dopo che il presidente della Federcalcio cinese Chen Xuyuan era stato messo sotto inchiesta per sospette gravi violazioni della legge. L’indagine su Chen, che era anche vice segretario dell’organismo calcistico, è arrivata dopo un’inchiesta anti-corruzione sul calcio cinese. A gennaio, due ex funzionari della Federcalcio sono stati indagati per sospette «gravi violazioni della legge», secondo le dichiarazioni pubblicate dall’autorità di regolamentazione sportiva cinese (...). La notizia su Liu Jun arriva il giorno dopo che gli investitori hanno detto ai campioni in carica della Chinese Super League del Wuhan Three Towns di essere pronti a cedere il club gratuitamente dopo aver annunciato che avrebbero bloccato i finanziamenti alla fine del mese".