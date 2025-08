Arsenal, mercato da oltre 230 mln. Arteta: “Quest’anno mi sento che…”

Il club non ha lesinato per rafforzare la rosa, investendo finora quasi 200 milioni di sterline (230 mln in euro)

"Siamo stati molto, molto vicini alla vittoria nelle ultime stagioni e sarà l'intera squadra a determinare se ci riusciremo o meno", ha aggiunto il manager. Il club non ha lesinato per rafforzare la rosa, investendo finora quasi 200 milioni di sterline (230 mln in euro) per l'attaccante Viktor Gyokeres, i centrocampisti Martin Zubimendi e Christian Norgaard, il difensore centrale Cristhian Mosquera, l'ala Noni Madueke e il portiere Kepa Arrizabalaga. Questa volta, lo spagnolo avrà poche scuse in caso di nuove delusioni.