Asllani, 0′ nelle ultime quattro. “Ma l’Inter ha massima fiducia in lui tanto che…”

Nel periodo di assenza di Brozovic, in tanti speravano di vedere un maggiore minutaggio per Kristjan Asllani ma Inzaghi ha scoperto Calhanoglu in cabina di regia. Per l'albanese, gli spazi si sono ridotti tanto che, anche al rientro del croato, l'ex Empoli nelle ultime quattro partite non è mai sceso in campo. Come ribadisce il Corriere dello Sport, l'Inter ha massima fiducia nel giocatore: