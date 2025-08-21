Kristjan Asllani ha scelto il Torino. Si sbilancia anche l'edizione online di Repubblica, che aggiorna sulla trattativa in chiusura tra i granata e l'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Asllani ha scelto il Torino! Contatti per chiudere, ecco tutte le condizioni finali
ultimora
Inter, Asllani ha scelto il Torino! Contatti per chiudere, ecco tutte le condizioni finali
Kristjan Asllani ha scelto il Torino: si sbilancia l'edizione online di Repubblica, che aggiorna sulla trattativa in chiusura tra i granata e l'Inter
"Il centrocampista albanese, corteggiato anche dal Bologna, ha detto sì alla squadra di Baroni. Torino e Inter sono in contatto per chiudere la trattativa sulla base di un trasferimento definitivo, anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto, più percentuale sulla futura rivendita", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA