Kristjan Asllani ha scelto il Torino . Si sbilancia anche l'edizione online di Repubblica, che aggiorna sulla trattativa in chiusura tra i granata e l'Inter.

"Il centrocampista albanese, corteggiato anche dal Bologna, ha detto sì alla squadra di Baroni. Torino e Inter sono in contatto per chiudere la trattativa sulla base di un trasferimento definitivo, anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto, più percentuale sulla futura rivendita", si legge.