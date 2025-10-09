Dopo decenni passati in panchina, i portieri di riserva si stanno prendendo la loro rivincita come nel caso dell'Inter

9 ottobre 2025

Dopo decenni passati in panchina, i portieri di riserva si stanno prendendo la loro rivincita. Il campionato 2025/26 sembra aver ribaltato le gerarchie consolidate tra i pali, trasformando il ruolo del secondo portiere da semplice spettatore a potenziale protagonista. È il caso dell'Inter dove Josep Martinez ha già giocato due delle otto partite fin qui disputate dai nerazzurri.

"Prendiamo, ad esempio, il discusso Sommer. Una sua recente prestazione è stata giudicata da «4» da un quotidiano, da «5» in una trasmissione tv e da «6» da un «sito specializzato». Pallottoliere pazzo: allo stesso tempo il portiere dell'Inter risulta bocciato, rimandato e promosso. Una confusione nei registri dei «docenti» del calcio che sta alzando le quotazioni della «riserva» di Sommer, quel Josep Martinez (preso dal Genoa e costato 15 milioni) che qualcuno ritiene già pronto per la successione del «vecchio» Yann", si legge sul Giornale.

"Intanto Milinkovic Savic del Napoli (preso da Torino a suon di milioni, circa 25) ha quasi soffiato il posto a Meret che, se non farà presto a riprendersi la «titolarità» della porta, rischia di uscire dal giro della nazionale. E sarebbe un peccato. Altro ex dodicesimo (ed ex Carneade) che si sta prendendo le sue belle soddisfazioni è Elia Caprile del Cagliari con una media in pagella del 7, più alta di colleghi blasonati come Maignan del Milan e De Gea della Fiorentina".

"Il primo messo più volte in discussione l'anno scorso e che ora sente sul collo il fiato del talentuoso Terracciano; il secondo sul banco degli imputati per l'attuale inizio deludente dei Viola. In casa Juve il problema non è certo il portiere, anche se Di Gregorio deve stare attento a non commettere errori visto che alle sue spalle scalpita l'ottimo Perin. La sensazione è comunque che la «scuola italiana dei portieri» sforni sempre meno talenti, complice la moda di affidare la custodia dei pali a «estremi difensori» stranieri, alcuni dei quali hanno fatto flop".

(Il Giornale)