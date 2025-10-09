Il presidente e CEO dell'Inter è stato eletto tra i membri dell'ex ECA nell'Assemblea Generale che si è tenuta a Roma come rappresentante per l'Italia

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 13:13)

Il Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC.

Marotta è stato eletto nel corso dell'Assemblea Generale dell'EFC a Roma e farà parte dell'Executive Board come rappresentante per l'Italia. Il presidente dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni.

«Rappresentare un Club importante come l’Inter è sicuramente una grande soddisfazione in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante», ha spiegato ai giornalisti.

«Il ritorno del Barcellona novità di quest'assemblea: dimenticato lo scisma del 2021? Un atto spontaneo, c'è da parte del Barcellona un sentimento molto positivo nei confronti di questa organizzazione e abbiamo colto con entusiasmo questo ritorno perché è un grande club ed è importante averlo all'interno di questo organismo che è l'EFC», ha aggiunto.

«Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo e soprattutto ci debba essere maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c'è una simbiosi naturale e fisiciologica. Ma ci deve essere la salvaguardia del fenomeno calcio italiano che dobbiamo tutelare sotto tutti i punti di vista», ha detto a proposito della sua elezione il numero uno dell'Inter.