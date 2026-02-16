"Quanto accaduto a Federico La Penna ha superato ogni limite di civiltà e di sportività. Un arbitro che deve avere paura per la propria famiglia, per la moglie e le sue figlie, a causa di una decisione presa in campo è qualcosa che deve indignare tutti, senza distinzioni".

Cosi' Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'Associazione arbitri, al telefono con l'ANSA commenta le minacce di morte all'arbitro di Inter-Juve, che ha presentato denuncia. "Quando si oltrepassa quel confine, non siamo più dentro lo sport: siamo dentro qualcosa di molto più grave - aggiunge Massini - Anche come AIA siamo vicini ovviamente a Federico e valuteremo ogni possibile azione a sua tutela, cod come di ogni nostro arbitro oggetto di azioni riprovevoli e penalmente rilevanti".