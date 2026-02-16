Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulle polemiche che si sono susseguite al termine di Inter-Juve. "Il principio di lealtà sportiva nel calcio? Questo mondo è quello dove c'è meno. A me non ha meravigliato questo fatto, in passato è successo anche di peggio. Oggi cerchiamo di tracciare una linea, sul regolamento sul secondo giallo e il mancato intervento del VAR, secondo i regolamenti attuali. Per me La Penna non è stato aiutato, ma sostanzialmente ha fatto il suo".
Impallomeni: “Bastoni? Successo anche di peggio. Difendo La Penna. Le parole di Marotta…”
"A velocità normale, con un movimento così naturale ha fischiato. Dobbiamo innalzare la pena del simulatore, affinchè il principio di lealtà sportiva emerga in maniera evidente. L'errore va corretto, assurgere al ruolo di giustiziere serve a poco. Per riprendere in mano il calcio serve correggere l'errore. Io difendo La Penna, perché ha sbagliato una volte e ha fatto un errore grave. A velocità normale sfido chiunque a dire che non fosse fallo. I limiti del protocollo VAR hanno fregato La Penna. E poi basta con i simulatori".
Come commenta le parole di oggi di Marotta?—
"Rivangare il passato non serve a niente. Ripeto, l'errore è fatto per essere corretto. Serve intervenire e squalificare duramente i simulatori. Poi vedrai che non lo rifaranno. Deve essere rinforzato il principio di lealtà sportiva".
