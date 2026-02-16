Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulle polemiche che si sono susseguite al termine di Inter-Juve. "Il principio di lealtà sportiva nel calcio? Questo mondo è quello dove c'è meno. A me non ha meravigliato questo fatto, in passato è successo anche di peggio. Oggi cerchiamo di tracciare una linea, sul regolamento sul secondo giallo e il mancato intervento del VAR, secondo i regolamenti attuali. Per me La Penna non è stato aiutato, ma sostanzialmente ha fatto il suo".