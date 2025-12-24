Vigilia di Natale in campo per l’Atalanta di Raffaele Palladino. Gli orobici hanno svolto un allenamento questa mattina per continuare a preparare la sfida contro l’Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte
ultimora
Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte
Le ultime da Zingonia con l'allenamento dei nerazzurri di Palladino di oggi 24 dicembre verso Atalanta-Inter
Come riferisce TMW in tre non hanno partecipato alla seduta insieme al resto del gruppo: stiamo parlando di Mitchel Bakker, che sta ancora recuperando dal vecchio infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto a lungo fermo ai box, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova (terapie per loro).
A Natale, Palladino ha concesso giorno libero all'Atalanta, che però tornerà ad allenarsi subito dopo a Santo Stefano, nel pomeriggio, con una seduta prevista per il pomeriggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA