FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte

ultimora

Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte

Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte - immagine 1
Le ultime da Zingonia con l'allenamento dei nerazzurri di Palladino di oggi 24 dicembre verso Atalanta-Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Vigilia di Natale in campo per l’Atalanta di Raffaele Palladino. Gli orobici hanno svolto un allenamento questa mattina per continuare a preparare la sfida contro l’Inter.

Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte- immagine 2
Getty Images

Come riferisce TMW in tre non hanno partecipato alla seduta insieme al resto del gruppo: stiamo parlando di Mitchel Bakker, che sta ancora recuperando dal vecchio infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto a lungo fermo ai box, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova (terapie per loro).

Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte- immagine 3
Getty Images

A Natale, Palladino ha concesso giorno libero all'Atalanta, che però tornerà ad allenarsi subito dopo a Santo Stefano, nel pomeriggio, con una seduta prevista per il pomeriggio.

Leggi anche
Zazzaroni: “Rispetto per Conte, è il numero 1. Champions? Sparirà anche questo luogo...
Cragno difende Sommer dalle critiche: “Mi sembra un po’ assurdo sentire...

© RIPRODUZIONE RISERVATA