Serve essere esplosivo, avere forza, uscita, personalità. Il portiere onestamente non credo si valuti da quanto è alto, ma se para o se non para, una volta che lo fa l'altezza è secondaria. Non so se qualcuno lo prende come riferimento principale, è una caratteristica che si può tralasciare"
Su Sommer—
"È un portiere che è da quindici anni in nazionale svizzera. Ha giocato al Bayern Monaco, all'Inter, non si può dire che Sommer non può giocare perché è basso, se poi ogni tanto deve venire fuori come motivo per screditare mi sembra un po' assurdo. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, uno può essere alto 2 metri e l'altro 1.85. Quando vai in porta deve andare a parare, l'altezza mi sembra proprio una cosa secondaria, non è importante essere altissimi se poi non sei in grado di uscire, con il tempismo giusto e con le caratteristiche giuste"
