FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cragno difende Sommer dalle critiche: “Mi sembra un po’ assurdo sentire che…”

ultimora

Cragno difende Sommer dalle critiche: “Mi sembra un po’ assurdo sentire che…”

Cragno difende Sommer dalle critiche: “Mi sembra un po’ assurdo sentire che…” - immagine 1
Alessio Cragno ha parlato di Yann Sommer: "Da quindici anni in nazionale svizzera. Ha giocato al Bayern Monaco e nell'Inter"
Matteo Pifferi Redattore 

Nel corso di un'ampia intervista concessa a TMW, Alessio Cragno, ex portiere di Sassuolo e Cagliari tra le altre, è tornato a parlare dell'altezza, caratteristica a suo giudizio non determinante per un estremo difensore:

"Qualche volta lo sentivo ripetere, però personalmente nessuno me l'ha mai detto. Onestamente mi è sempre sembrata una stupidaggine, perché di portieri non altissimi che hanno fatto carriere incredibili ci sono stati, poi non penso di essere Casillas o Peruzzi. La porta è sette metri ed è alta due metri e qualcosa, se mi tuffo ai lati e arrivo al palo, una volta che hai coperto la porta il più è fatto.

LEGGI ANCHE

Cragno difende Sommer dalle critiche: “Mi sembra un po’ assurdo sentire che…”- immagine 2
DAZN

Serve essere esplosivo, avere forza, uscita, personalità. Il portiere onestamente non credo si valuti da quanto è alto, ma se para o se non para, una volta che lo fa l'altezza è secondaria. Non so se qualcuno lo prende come riferimento principale, è una caratteristica che si può tralasciare"

Cragno difende Sommer dalle critiche: “Mi sembra un po’ assurdo sentire che…”- immagine 3
Getty Images

Su Sommer

—  

"È un portiere che è da quindici anni in nazionale svizzera. Ha giocato al Bayern Monaco, all'Inter, non si può dire che Sommer non può giocare perché è basso, se poi ogni tanto deve venire fuori come motivo per screditare mi sembra un po' assurdo. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, uno può essere alto 2 metri e l'altro 1.85. Quando vai in porta deve andare a parare, l'altezza mi sembra proprio una cosa secondaria, non è importante essere altissimi se poi non sei in grado di uscire, con il tempismo giusto e con le caratteristiche giuste"

Leggi anche
Scopritore di Frattesi: “Vale più di 40 mln. La Juve doveva prenderlo 2 anni fa....
Inter, Zielinski e Calhanoglu ok per Bergamo. Quando rientrano Darmian e Acerbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA