Brutte notizie per l’Atalanta. Nelle scorse ore, Giacomo Raspadori si è sottoposto ad esami strumentali dopo il risentimento muscolare accusato nel finale della sfida dell’Olimpico contro la Lazio.
Atalanta, infortunio Raspadori: l’esito degli esami e quando torna. Con l’Inter…
L'attaccante si è sottoposto ad esami strumentali dopo il risentimento muscolare accusato nel finale della sfida dell’Olimpico contro la Lazio
Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’ex attaccante di Sassuolo, Napoli e Atletico Madrid ha rimediato uno stiramento di primo grado al flessore.
Stando alle prime stime, Raspadori dovrebbe stare fuori circa tre settimane e rientrare in campo l’8 marzo contro l’Udinese.
L’obiettivo dell’attaccante e dello staff medico dell’Atalanta è riaverlo al 100% a disposizione di Palladino contro l’Inter.
