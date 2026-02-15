FC Inter 1908
Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport del doppio giallo a Kalulu in Inter-Juventus
Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport del doppio giallo a Kalulu in Inter-Juventus:

"Non me la prendo con l'arbitro ma il gesto antisportivo di Bastoni mi ha deluso molto, è consapevole di aver ingannato l'arbitro, il pubblico, gli avversari. Sono stato in campo, anche io stesso ho simulato, quando ti trovi in quelle circostanze cerchi di trarre beneficio ma è un errore. Bastoni è un giocatore importantissimo, è uno dei più rappresentativi del nostro calcio italiano.

Ho sempre ammirato Chivu la comunicazione fino ad oggi, ieri aveva una grandissima occasione per consolidare il suo grande comportamento nelle interviste, questa se la poteva risparmiare. Stiamo parlando di uno sport di contatto, non è fallo, non è ammonizione, non è niente. Quella di Chivu è una caduta di stile, l'ho sempre stimato quest'anno ma mi aspettavo che dicesse che Bastoni aveva sbagliato, così muore il calcio"

