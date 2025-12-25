FC Inter 1908
Atalanta-Inter, chi gioca? Pasalic, Calhanoglu e ballottaggi: le probabili formazioni

Le possibili scelte in vista della sfida di campionato tra gli orobici e i nerazzurri meneghina di domenica sera
Alessandro De Felice
Domenica 28 dicembre 2025 andrà in scena al New Balance Stadium di Bergamo la sfida tra l’Atalanta e l’Inter, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Le due formazioni nerazzurre vogliono chiudere nel migliore dei modi l’anno solare e si apprestano ad affrontarsi in una sfida che si preannuncia scintillante.

Ma quali saranno le formazioni che scenderanno in campo?

Palladino recupera Pasalic dopo il lutto familiare e valuta il ritorno da titolare di Scalvini. In alternativa De Roon potrebbe scalare in difesa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, in casa Inter Diouf e Sucic provano a scalare le gerarchie e scalzare rispettivamente Luis Henrique e Mkhitaryan. Calhanoglu, invece, dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.

