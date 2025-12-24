FC Inter 1908
Capuano su un flop del mercato in Serie A: “Parabola inquietante. Ed è la vera vittima…”

Giovanni Capuano ha parlato così di uno dei più grandi flop del mercato estivo: "Un esubero da piazzare in fretta"
Matteo Pifferi Redattore 

Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero. A confermarlo è l'ANSA dopo l'esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche riunitasi ieri mattina.

E proprio in casa Napoli c'è una situazione non facile da gestire perché Lorenzo Lucca, fin qui, ha deluso e non poco. Uno degli acquisti più costosi del mercato estivo, un acquisto da 35 mln di euro, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto con l'Udinese. Ora, dopo l'esplosione di Hojlund e l'imminente rientro di Lukaku, Lucca sembra addirittura destinato a lasciare.

Lucca è stato accostato alla Roma e alla Juventus, oltre a club stranieri che potrebbero arrivare già a gennaio. Giovanni Capuano, intervenuto su Twitter, ha parlato così di Lucca: "La parabola di Lucca è inquietante: da investimento da 35 milioni di euro a esubero da piazzare in fretta e furia. E’ stato la vera vittima dell’infortunio di Lukaku".

