Raoul Bellanova tornerà in campo a gennaio. Il 2025 del laterale destro dell'Atalanta è finito al 17' della partita di Champions League giocata martedì con il Chelsea, quando ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra.
Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: fuori un mese, salta anche l’Inter
Il 2025 del laterale destro dell'Atalanta è finito al 17' della partita di Champions League contro il Chelsea
Gli esami di stamani hanno evidenziato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro. Uno strappo che costringerà Bellanova, nazionale azzurro classe 2000, a uno stop fra le quattro e le cinque settimane. Potrebbe teoricamente tornare disponibile col Torino o a Pisa tra il 10 e il 16 gennaio prossimi, dopo aver saltato Cagliari, Genoa, Inter, Roma e Bologna.
