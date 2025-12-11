FC Inter 1908
Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: fuori un mese, salta anche l’Inter

Il 2025 del laterale destro dell'Atalanta è finito al 17' della partita di Champions League contro il Chelsea
Gianni Pampinella
Raoul Bellanova tornerà in campo a gennaio. Il 2025 del laterale destro dell'Atalanta è finito al 17' della partita di Champions League giocata martedì con il Chelsea, quando ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra.

Gli esami di stamani hanno evidenziato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro. Uno strappo che costringerà Bellanova, nazionale azzurro classe 2000, a uno stop fra le quattro e le cinque settimane. Potrebbe teoricamente tornare disponibile col Torino o a Pisa tra il 10 e il 16 gennaio prossimi, dopo aver saltato Cagliari, Genoa, Inter, Roma e Bologna.

