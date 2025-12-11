L'Inter di Chivu ha già collezionato sei sconfitte tra campionato e Champions

Gianni Pampinella Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 16:16)

Non siamo nemmeno a metà della stagione, ma l'Inter di Chivu ha già collezionato sei sconfitte tra campionato e Champions. Balza all'occhio che le sei sconfitte, tolta l'Udinese, sono arrivate contro grandi squadre.

"Inter davvero col mal di grandi o solo Inter che incrocia grandi sventure? Intanto, il dato resta inquietante: Juventus, Napoli e Milan in Italia, Atletico Madrid e Liverpool in Europa, quando l’asticella si alza, i nerazzurri la fanno cadere. Eppure ogni volta o quasi c’è la spiegazione buonista a riempire quel che ancora manca nel famoso bicchiere. Il tuo portiere che sbaglia (Juventus), quello degli altri che fa i miracoli (Milan), un rigore inventato (Napoli) e poi una distrazione fatale (Atletico) e giù con l’elenco dei rimpianti, i pali e le occasioni sprecate, il possesso e l’estetica, che però non fanno classifica perché le partite si vincono con i gol e non con i meriti presunti", sottolinea il Giornale.

"In questo la sconfitta col Liverpool è la più brutta di tutte e non solo perché complica la corsa a un posto nel G8 di Champions, perché il rimpianto è tutto e solo in quel rigore fischiato a Bastoni (peraltro colpevole di ingenuità almeno quanto Wirtz di simulazione), perché per la prima volta l’Inter ha giocato meno bene dell’avversario che poi l’ha battuto. Fossero contati i punti come nel pugilato, Chivu avrebbe perso da Slot già prima del rigore, fischiato da un arbitro che a fine partita si scopre avere un passato molto chiacchierato, con tanto di vecchia squalifica per scommesse. Chiacchiere, appunto. Non solo per buonismo andrebbero considerati gl’infortuni a Calhanoglu e Acerbi, che hanno depotenziato la panchina nerazzurra".

