Gianni Pampinella Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 12:46)

La Serie A ha una nuova capolista, l'Inter. I nerazzurri hanno approfittato degli scivoloni di Milan e Napoli e si sono presi il primo posto dopo aver battuto il Genoa e aver convinto sul piano del gioco. Su The Athletic, James Horncastle è tornato sull'importante vittoria dei nerazzurri sul campo dei rossoblù.

"L'Inter ha zittito i suoi critici. Yann Bisseck è diventato il sesto difensore a segnare per i nerazzurri in questa stagione. Il capitano Lautaro Martinez ha poi portato il risultato sul 2-0 prima dell'intervallo, con un tiro che ha superato il portiere del Genoa Nicola Leali. Si trattava del suo 123° gol in Serie A, lo stesso numero del compianto, grande Gianluca Vialli, che ne aveva festeggiati tantissimi su questo campo in tempi molto, molto più felici per la Sampdoria, l'altra squadra di questa città portuale, che attualmente si trova al penultimo posto in Serie B".

"Il Genoa ha reso orgogliosi De Rossi e i suoi tifosi, costringendo l'Inter a faticare per la vittoria. Vitinha ha accorciato le distanze, costringendo Chivu a una serie di aggiustamenti difensivi per garantire all'Inter di lasciare la Liguria con tutti e tre i punti. Ha sostituito uno dei suoi attaccanti con un centrocampista e uno dei suoi centrocampisti con un difensore centrale in più. L'Inter ha resistito e si è portata in testa alla classifica per la prima volta da aprile".

"Ci hanno chiamato falliti, falliti, ma siamo qui", ha sorriso Chivu, sfogandosi con DAZN a tempo pieno. "Cinque mesi fa, dovevamo essere ottavi o decimi perché eravamo finiti". Chiaramente non è così. I detrattori lo hanno detto solo perché l'Inter ha perso sei volte in questa stagione. Cinque di queste sconfitte sono arrivate in partite importanti: il Derby d'Italia, il Derby della Madonnina, il Napoli in trasferta, l'Atletico Madrid e il Liverpool in Champions League. Questo suggerisce una tendenza – una mascella di vetro negli incontri dei pesi massimi – eppure è difficile sostenere che l'Inter meritasse di perderne qualcuna".

"Gli errori del portiere Yann Sommer sono costati caro. Anche gli errori arbitrali. I rigori facili. La verità è che l'Inter ha un potenziale di gioco più alto di chiunque altro in Serie A ed è abbastanza solida da reggere gli infortuni di Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e l'indisponibilità di Marcus Thuram".

