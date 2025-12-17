Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfiderà il Flamengo nella finale della Coppa Intercontinentale. Intervistato da Repubblica, Aldo Serena, che l'ha vinta contro l'Argentinos Juniors nel 1985 con la maglia della Juventus, critica la nuova formula della coppa. "Ero arrivato in estate, c'era una partita per la storia e un'attesa forte. Ne ero affascinato da bambino, erano le emozioni dell'infanzia, l'eco di racconti mitologici, del Milan in Argentina, di Combin picchiato, di partite mitiche".

"Quando sono coinvolti tutti i continenti, girano tanti soldi, si intasano i calendari, non concedi spazio di riposo ai giocatori, abbassi la qualità, crei meno attesa e svaluti il prodotto. Io della partita di 40 anni fa ricordo tutto, anche il viaggio, lo scalo in Alaska perché non si poteva sorvolare l'Unione Sovietica, l'erba secca, il pallone che non scorreva, gli avversari che giocavano sporco e che non sembravano così forti, invece lo erano. La partita rocambolesca e i rigori parati da Tacconi. Oggi con un torneo così lungo, diluito, con una formula così contorta è un evento annacquato. Ed è inevitabilmente meno fascinoso".