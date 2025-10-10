FC Inter 1908
Durante la pausa per gli impegni delle nazionali, l’Inter è protagonista di un appuntamento internazionale
Durante la pausa per gli impegni delle nazionali, l’Inter è protagonista di un appuntamento internazionale:alle ore 18:00 i nerazzurri disputeranno un’amichevole contro l’Atletico Madrid.

Il match - organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) - si disputa in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

La sfida rappresenta una sorta di anteprima di Champions League: le due squadre si ritroveranno infatti di fronte anche il 26 novembre, a Madrid, nella quinta giornata dellaLeague Phase della massima competizione europea.

Inter, La probabile formazione

(3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Palacios; Luis Henrique, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Darmian; Bonny, Spinaccè. Allenatore: Chivu.

