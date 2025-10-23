Più che la poca esperienza di Chivu in panchina, a preoccupare i tifosi nerazzurri era altro. Il finale di stagione avrebbe ammazzato, sportivamente parlando, qualsiasi squadra. Per ripartire c'erano due strade: rivoluzionare la rosa, o mettere in panchina un allenatore di esperienza in grado di riaccendere i motori a una macchina che ha dimostrato di poter spingere ancora molto.

Invece Marotta e Ausilio hanno scelto una terza via, affidare la panchina a un tecnico che aveva pochissima esperienza in Serie A come Chivu rischiando tanto. Dopo sette giornate di Serie A si può dire che fin qui l'azzardo è riuscito. Facendo un paragone con l'ultima Inter di Simone Inzaghi, risulta chiaro che la scelta di puntare sul tecnico rumeno sia stata azzeccata.