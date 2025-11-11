Contro la Lazio il brasiliano ha giocato a destra prendendo il posto di Dumfries e dimostrando di essere giocatore duttile e prezioso

Gianni Pampinella Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 08:46)

Uomo ovunque. Carlos Augusto è il vero jolly di Cristian Chivu. Giocatore duttile e soprattutto affidabile in grado di giocare anche a destra. Il tecnico nerazzurro lo ha inserito al posto di Dumfries nella gara contro la Lazio e il brasiliano non ha deluso, il gol del 2-0 parte da un suo recupero.

"L’affidabilità di Carlos Augusto era un dato di fatto in casa Inter anche prima dell’ultima gara. Il brasiliano rientra in quel novero di giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere a disposizione. L’unico modo che conosce per reclamare spazio è il sacrificio. Questo lo sta premiando anche sotto la gestione Chivu. Il tecnico rumeno lo tiene in grande considerazione, perché sa che può fidarsi di lui e può chiedergli qualsiasi tipo di sforzo per il bene di squadra", sottolinea il Corriere dello Sport.

"L’ultimo lo ha portato a schierarsi da quinto di destra, al posto di Dumfries, contro la Lazio. Era già capitato per appena tredici minuti contro la Fiorentina, in quella che era sembrata l’eccezione di una serata. Invece è ricapitato domenica. Chivu sa di avere in Carlos Augusto un jolly da giocarsi all’occorrenza in più ruoli, ora addirittura anche dall’altro lato del campo. Tre in uno. La sensazione è che tornerà a farlo, non soltanto per le risposte che ha avuto dall’ex Monza: tutto ovviamente nasce dal rendimento al di sotto delle attese di Luis Henrique. Quello riguarda il bicchiere mezzo vuoto: nell’altra metà c’è l’effervescenza di un ragazzo in grado di rispondere in campo sempre nella maniera giusta. Tanto da avvicinare un meritato rinnovo di contratto".

(Corriere dello Sport)