Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato il duro sfogo di Antonio Conte al termine di Bologna-Napoli. "Ho la sensazione che Conte abbia perso come conduttore il contatto con la propria orchestra. Mi sembra si sia rotto qualche cosa".

"Bisogna capire se queste sue sparate ora porteranno all'esonero o al proseguimento del rapporto. Purtroppo resta il fatto che il suo limite rimane quello di affrontare il doppio impegno. Ai nostri occhi appare evidente l'incapacità di saper proseguire con qualità su due fronti. Poi bisogna dire che Conte non è un allenatore per i lunghi tragitti ed infatti non è mai andato oltre due o tre stagioni".

Quali sono i veri limiti di Conte?

"Quello della doppia competizione è ormai un limite acclarato. Poi lui ha bisogno di vincere e nel momento in cui non ci riesce inizia a scalciare. A quel punto preferisce rompere tutto e andare via. Ciò che mi fa impressione in questa fase però è che la sua mi sembra una reazione esagerata di fronte ad una situazione comunque non ancora del tutto compromessa. Probabilmente ha intravisto un presagio nefasto".