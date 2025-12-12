Il CIES, l'osservatorio internazionale sul calcio, ha pubblicato uno studio sulle variazioni di mercato previste a giugno rispetto a quelle attuali. E, per quanto riguarda la Serie A, non mancano gli spunti interessanti, visto che in classifica sono presenti anche due giocatori dell'Inter come Sucic e Bonny. Ecco la classifica:
fcinter1908 ultimora CIES – Aumento valori mercato: schizzano i prezzi di Sucic e Bonny, classifica e cifre
ultimora
CIES – Aumento valori mercato: schizzano i prezzi di Sucic e Bonny, classifica e cifre
Il CIES, l'osservatorio internazionale sul calcio, ha pubblicato uno studio sulle variazioni di mercato previste a giugno rispetto a quelle attuali