Il CIES, l'osservatorio internazionale sul calcio, ha pubblicato uno studio sulle variazioni di mercato previste a giugno rispetto a quelle attuali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il CIES, l'osservatorio internazionale sul calcio, ha pubblicato uno studio sulle variazioni di mercato previste a giugno rispetto a quelle attuali. E, per quanto riguarda la Serie A, non mancano gli spunti interessanti, visto che in classifica sono presenti anche due giocatori dell'Inter come Sucic e Bonny. Ecco la classifica:

TIAGO GABRIEL

SQUADRA: Lecce

VALORE DI MERCATO ATTUALE: 13,2 mln

VALORE DI MERCATO A GIUGNO: 24 mln

VARIAZIONE: +82%

