Il pensiero del noto giornalista a proposito dell'ex allenatore nerazzurro pronto ormai a lasciare anche il Napoli

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 22:32)

"L’espressione di oggi è tagliare la corda. Significa: fuggire, scappare, andare via rapidamente, spesso di nascosto o per evitare situazioni sgradevoli, sinonimo di dileguarsi, darsela a gambe, svignarsela. Secondo voi a chi è associabile? L’assonanza c’è, avendo ancora un anno di contratto".

Lo ha detto il giornalista Raffaele Auriemma parlando di Conte a Stile TV: "Lui ha sempre fatto così, non c’è da meravigliarsi, dispiace per i tifosi che ci restano mano per l’addio. Chissà se poi darà qualche spiegazione, ogni parola però che aggiungerà lo metterà in condizione di essere aspramente criticato anche dal presidente. I numeri sono inequivocabili, il tifoso distratto dice Scudetto, Supercoppa e secondo, ma non puoi ogni volta dissanguarti e azzerare le tue risorse.

Ringrazieremo sempre Conte, è un biennio positivo sui risultati e l’ho sempre detto, ma se vediamo cosa è servito per arrivarci allora è negativo. Basta vedere il costo rosa, 225mln quest’anno tra stipendi ammortamenti e prestiti è qualcosa di diverso per chi guarda oltre. Significa a febbraio non dovevi uscire così dalla Champions, dalla Coppa Italia e non doveva non lottare da febbraio. Da tutto.

L’Inter uscendo stavolta non ha calato la sua intensità, a differenza dell’anno scorso permettendo al Napoli di vincere in maniera meritata ma inattesa. Oltre al conto in rosso, da quello che sappiamo e si racconta ma non tutti dicono, deve ricostruire per intero tutta la parte tecnico! Il litigio col medico è stato scandaloso, ha dato addosso, per non parlare di infortuni presunti… al fischio d’inizio di Milan-Napoli non c’erano Spinazzola e Olivera e non è stato mai spiegato perché. Non sono mai risultati infortunati, dopo tre giorni giocarono".