Inter, a Bologna assenti almeno quattro big: non è escluso addirittura che…

L'aggiornamento sulla strategia di Cristian Chivu per l'impegno che chiuderà la stagione nerazzurra sabato pomeriggio

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 22:02)

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Sono almeno quattro i giocatori dell'Inter che non scenderanno in campo nell'ultimo turno di campionato. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, ponendo il focus sui giovani dell'U23 nerazzurra che potrebbero quindi trovare spazio. Alcuni dei senatori infatti hanno già in testa il mondiale e Chivu ha scelto di non forzare la mano per permettergli di ricaricare le pile. "Akanji, Calhanoglu, Dumfries e Thuram chiuderanno in anticipo la propria stagione", si legge nel focus proposto sul sito dalla rosea.

Chi giocherà quindi? Mattia Mosconi ha già giocato contro Verona e Lazio ed è candidato forte ad accumulare minuti anche a Bologna. L'attaccante ha avuto una fortuna che ad altri non è ancora toccata. Racconta infatti la Gazzetta dello Sport: "Non Matteo Cocchi, un altro 2007, che però aveva già giocato in prima squadra sia con Inzaghi - insieme a Berenbruch - sia proprio con Chivu, in Coppa Italia contro il Torino, in coppia sulle fasce con il 2004 Kamate. Sabato a Bologna tutti loro si candidano per la convocazione, ma non saranno gli unici.

Perché tra i nomi monitorati da Chivu rientrano pure Iddrissou, attaccante 18enne da doppia cifra abbondante in stagione. Oltre al difensore greco Alexiou (32 presenze e 2 gol con l'Under 23 in Serie C quest'anno), i centrocampisti Bovo e Topalovic e l'esterno Cinquegrano, esterno destro a tutto campo forte fisicamente ma pure piuttosto rapido che l'Inter ha strappato al Sassuolo.

E attenzione pure a Matteo Spinaccè. Il bomber di anni 19 il sogno dell'esordio a San Siro l'ha già vissuto a dicembre scorso, in Coppa Italia contro il Venezia, subentrando proprio a Pio Esposito (insieme a Bovo, entrato al posto di Sucic). È chiaro però che anche per una questione numerica non potranno partire tutti per Bologna. Molto dipenderà anche dagli assenti. Ai nomi di Akanji, Calhanoglu, Dumfries e Thuram potrebbe aggiungersi qualche altra defezione "volontaria" che spalancherebbe le porte ai giovanissimi.