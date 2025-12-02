L'Inter ha deciso di mollare Lookman dopo il Mondiale per Club, tornando all'idea iniziale di continuare con il 3-5-2? Questa l'idea fatta trapelare ieri sera dal ds dell'Inter Piero Ausilio. Ma le date della trattativa Lookman, annunciata dallo stesso Ausilio ad un evento estivo, non sono esattamente quelle ricordate ieri dal dirigente nerazzurro.
ultimora
Ausilio, i tempi non tornano: “Quando abbiamo abbandonato Lookman”. Le date dicono altro
"Non ho mai negato l'interesse per Lookman. C'è stato un pensiero, poi devo essere sincero: dopo il Mondiale per Club ci siamo resi conto che era complicato, difficile, e forse nemmeno la cosa migliore cambiare il sistema di gioco che aveva dato tante certezze e ottimi risultati a questa squadra. Chivu, insieme a noi, ha fatto delle valutazioni e soprattutto c'è stata anche la crescita di Pio Esposito.
Quindi, in un 3-5-2 — che è quello che stiamo adottando ormai da tantissimi anni, dai primi di Conte a Inzaghi e adesso anche con Chivu — avere quattro attaccanti come i nostri penso sia più che sufficiente per questa stagione; poi vedremo nei prossimi anni. Se questo rimane il sistema di gioco, siamo assolutamente coperti. Non c'è bisogno di nulla".
Le date dell'affare Lookman
Il 18 luglio (quindi molto dopo il Mondiale per Club), l'Inter esce allo scoperto per Lookman
Il 28 luglio il presidente dell'Inter Marotta annuncia di voler arrivare, per Lookmna, alla conclusione "in un senso o nell'altro nel giro di 2-3 giorni"
Il 30 luglio Percassi annuncia l'intenzione di valutare "con grande serenità l’offerta dell'Inter che abbiamo ricevuto, per poi dare una risposta"
Il 14 agosto esce la notizia dell'offerta dell'Inter per Manu Kone, con conseguente abbandono della pista Lookman
© RIPRODUZIONE RISERVATA