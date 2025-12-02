"Non ho mai negato l'interesse per Lookman. C'è stato un pensiero, poi devo essere sincero: dopo il Mondiale per Club ci siamo resi conto che era complicato, difficile, e forse nemmeno la cosa migliore cambiare il sistema di gioco che aveva dato tante certezze e ottimi risultati a questa squadra. Chivu, insieme a noi, ha fatto delle valutazioni e soprattutto c'è stata anche la crescita di Pio Esposito.