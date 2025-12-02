Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della rinascita di Zielinski e del momento di Lautaro
Pastore: “Zielinski trasformato da Chivu, con Inzaghi pesce fuor d’acqua. Su Lautaro…”
"Zielinski giocatore completamente trasformato da Chivu. Nell'Inter incasellata di Inzaghi era un po' pesce fuor d'acqua perché i suoi compiti erano molto limitati. A un certo punto ha fatto anche il regista. Quest'anno sta bene, ha sempre dimostrato grande qualità laddove l'Inter avrebbe bisogno visto che Barella e Mkhitaryan in termini di gol non portano. Lui viene molto utile. Lautaro? Con i suoi pregi e i suoi difetti è questo. Difficilmente migliorerà, che negli scontri diretti un po' sparisca è vero.
Il primo gol è bellissimo, uno dei migliori al mondo nel tiro di prima. Chivu sta lavorando su Lautaro per fargli capire che si può essere Lautaro anche senza portarsi dietro il peso del mondo, ma non sono convinto che riesca, la sua forza è quella".
