"Zielinski giocatore completamente trasformato da Chivu. Nell'Inter incasellata di Inzaghi era un po' pesce fuor d'acqua perché i suoi compiti erano molto limitati. A un certo punto ha fatto anche il regista. Quest'anno sta bene, ha sempre dimostrato grande qualità laddove l'Inter avrebbe bisogno visto che Barella e Mkhitaryan in termini di gol non portano. Lui viene molto utile. Lautaro? Con i suoi pregi e i suoi difetti è questo. Difficilmente migliorerà, che negli scontri diretti un po' sparisca è vero.