Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha ripercorso al Corriere dello Sport i suoi anni di carriera, soffermandosi sui tanti allenatori con cui ha lavorato nel corso del tempo. Dalle sue parole emerge un quadro chiaro sugli allenatori più stimati.
ultimora
Ausilio: “I migliori sul campo? Conte e Spalletti”. Inzaghi dimenticato? No, lo cita per…
«I migliori sul campo? Spalletti e Conte», ha dichiarato senza esitazione Ausilio. Due nomi che, per metodica e attenzione al dettaglio, hanno lasciato un segno profondo nella gestione sportiva dell’Inter. Con Luciano Spalletti, il dirigente ha condiviso un percorso di crescita e costruzione tecnica, con annesso ritorno in Champions League. Mentre con Antonio Conte ha vissuto il ritorno dell’Inter ai vertici della Serie A, culminato con la conquista dello Scudetto del 2021.
Ma il dirigente nerazzurro distingue tra la competenza tattica e la capacità di gestione umana e ambientale:
«Nella gestione? Simone, Mancini. E Ranieri, al quale sono molto legato, arrivò in un momento complicato per l’Inter».
Una riflessione che riconosce il ruolo fondamentale di Simone Inzaghi, più come gestore che come tecnico di campo. Infine, una considerazione più generale che lascia trasparire l’esperienza maturata in oltre vent’anni di Inter:
«Da alcuni di loro ho imparato tanto, altri non sono stati collaborativi».
E forse il riferimento, tra i vari Benitez e De Boer, non è così difficile da individuare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA