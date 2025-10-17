«I migliori sul campo? Spalletti e Conte», ha dichiarato senza esitazione Ausilio. Due nomi che, per metodica e attenzione al dettaglio, hanno lasciato un segno profondo nella gestione sportiva dell’Inter. Con Luciano Spalletti, il dirigente ha condiviso un percorso di crescita e costruzione tecnica, con annesso ritorno in Champions League. Mentre con Antonio Conte ha vissuto il ritorno dell’Inter ai vertici della Serie A, culminato con la conquista dello Scudetto del 2021.