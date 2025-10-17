FC Inter 1908
Il 6 febbraio lo stadio ospiterà la cerimonia delle Olimpiadi Invernali, Sala: "Sarà un tributo a San Siro"
"La cerimonia di apertura dei Giochi Invernali sarà un tributo a San Siro". È quanto spiega il sindaco Beppe Sala durante la presentazione dell’evento che avrà inizio il 6 febbraio."Bisogna prepararsi perché al di là del dire che siamo pronti c’è ancora da lavorare sul coinvolgimento dei cittadini".

Nei 16 giorni in cui Milano ospiterà i Giochi invernali si attendono circa 800 mila persone. "In genere in quel periodo ne arrivano 300-400. Per le Olimpiadi stiamo facendo i conti almeno sul doppio. Sta partendo il progetto di un nuovo stadio per le due squadre ma San Siro resta un’icona e mi piace che sia la sede della cerimonia per le Olimpiadi per l’ultima parte della sua vita".

(Corriere della Sera)

