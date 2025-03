"C'è stato un periodo in cui l'Inter non ha approfittato del momento negativo del Napoli e viceversa. Vedendo la partita (contro l'Udinese, ndr), i nerazzurri hanno superato il momento più negativo. Sta recuperando giocatori importanti, come Dimarco. L'Inter ha due squadre, può fare diversi cambi, me li aspetto anche in Coppa Italia. Giocherà col Bayern con la miglior formazione, ma non possono sbagliare in campionato contro Parma e Cagliari. Inter avvantaggiata, ma il Napoli ci crede".