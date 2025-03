Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Francesco Baiano ha parlato del Napoli di Conte e della lotta scudetto. "Giusto provarci per lo scudetto, ma la squadra da battere è l’Inter come dice Conte. Il Napoli è lì, fa bene a crederci. Se il Napoli è quello visto ieri allora ha tante chances per vincere lo scudetto".