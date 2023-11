Balata: “Italia Under 21? C’è grande spirito di squadra. I ragazzi dimostrano che…”

Mauro Balata, capodelegazione della nazionale di Carmine Nunziata, ha elogiato l'Italia Under 21, in vista della sfida con l'Irlanda del Nord

Una Under 21 che ha "spirito di squadra". Mauro Balata , capodelegazione della nazionale di Carmine Nunziata, elogia gli azzurrini che si preparano alla sfida di martedì in Irlanda del Nord da primi nel girone di qualificazione agli Europei.

"Anche se alcune partite sembrano facili sulla carta - ha detto a RaiSport il presidente della Lega B, a proposito del 7-0 su San Marino - i ragazzi hanno dimostrato di stare in campo con grande determinazione, spirito di gruppo, concentrazione per 90', quelle caratteristiche che poi li hanno portati alla vittoria e al primo posto del girone". Balata ha poi sottolineato l'esempio di Bove, indisponibile ma in tribuna a tifare i compagni. "Ha dimostrato grande voglia, un atteggiamento che consolida lo spirito di squadra, fondamentale".