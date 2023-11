Ceccarini: “Djalò obiettivo concreto. Taremi pista viva, Ausilio in campo per Zielinski”

Il centrocampista offensivo del Napoli in estate ha avuto l’opportunità di trasferirsi in Arabia ma poi ha scelto di rimanere in azzurro un altro anno. L’opzione rinnovo con il Napoli è ancora viva ma se la questione si dovesse arenare, Marotta e Ausilio sono pronti ad entrare in campo. Il polacco per la sua duttilità tattica è un’ipotesi per molte squadre, Juventus compresa. Per l’attacco resta viva la soluzione Taremi. Il fatto che il centravanti del Porto non abbia in ponte di allungare il suo contratto con la società portoghese lo rende particolarmente appetibile. È un attaccante di esperienza e che potrebbe essere molto utile. L’Inter sta valutando anche come eventualmente ridisegnare il settore offensivo l’anno prossimo. Il gradimento c’è ma ancora non è stato predisposto l’assalto definitivo. È chiaro che nel caso l’Inter proverà a bloccarlo per la prossima stagione.