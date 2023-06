Baldanzi: “In Italia ci sono tanti giovani forti. Chi è bravo uscirà fuori ma…”

Cosi Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli, a margine dell'incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e la nazionale Under 20, seconda classificata al mondiale in Argentina. "In Italia ci sono molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori" prosegue Baldanzi.