Intervistato da Super News, Marco Ballotta è tornato sul derby. La vittoria del Milan puàò riaccendere una speranza di rimonta nei rossoneri, anche se l'Inter rimane la favorita.
Ballotta: “Scudetto? Lo può perdere solo l’Inter. 7 punti sono tanti. Anche io con la Lazio…”
Intervistato da Super News, Marco Ballotta è tornato sul derby
"Diciamo che c’è una speranza diversa da parte dei rossoneri, anche se lo può perdere solo l’Inter. Anche io con la Lazio riuscii a vincere lo scudetto contro la Juventus, con 9 punti di distacco ad 8 giornate dal termine del Campionato. Ma 7 punti sono comunque tanti, ci deve essere un calo dell’Inter ed il Milan non può sbagliare nulla. Per questo vedo ancora avvantaggiati i nerazzurri".
(News.superscommesse.it)
