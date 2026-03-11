FC Inter 1908
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, intervenuto in un video su YouTube, ha parlato così della corsa scudetto contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, intervenuto in un video su YouTube, ha parlato così della corsa scudetto contro l'Inter: "Io ci credo in generale, perché passiamo una settimana a crederci: sarebbe una cosa clamorosa, però ricordo anche il Milan in vantaggio di 7 punti nel '65 ed era perfetto.

Poi è tornato Altafini e invece di andare a +14 siamo andati a -4 e abbiamo perso il campionato: succedono queste cose. In questo caso deve aiutarti molto l'Inter ovviamente, ma già domenica contro la Lazio non ci sarà neanche Rabiot e senza di lui il Milan non vince quasi mai. Però almeno roviniamogli il gusto della facile vittoria: se l'Inter avesse vinto avrebbe passeggiato fino alla fine.

Non ha la coppa, ma tentiamo l'impresa: Allegri punta a 72 punti e poi vediamo. Io non offendo mai nessuno, però dicevo che il Milan avrebbe vinto perché senza Thuram, Calhanoglu, Lautaro, Dumfries, i Brozovic, i Perisic, gli Skriniar degli altri derby, con Barella non al top della condizione, mi sembrava un'Inter meno competitiva nella partita. E ora ha quattro partite rognose".

 

