Inter, Balogun primo obiettivo per l’attacco. E ieri è arrivato un altro segnale

Dopo aver completato l'acquisto più importante, ovvero il portiere, l'Inter potrà concentrarsi sull'attacco. Dopo aver scalzato Morata, in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri c'è Folarin Balogun. Il giocatore è stato convocato da Arteta per la tournée americana e nell'amichevole contro il Manchester United non ha disputato nemmeno un minuto. Come riportano in Inghilterra, le speranze dell'Inter sono aumentate dopo che Balogun si è allenato da solo nella giornata di ieri.